Nuovo polo commerciale, "Non si abbandoni il centro alla sua agonia. Forlì rischia di perdere la sua identità"

Mettere in atto "le misure più appropriate" a favore del centro storico di Forlì. Il Popolo della Famiglia interviene contro l'abbandono del cuore della città mercuriale. La riflessione parte dalla notizia relativa alla realizzazione di un nuovo polo commerciale da 8000 metri quadrati all'uscita del casello A14 con negozi e fast food (McDonald's) approvato dalla giunta ancora nel 2017. "Il tutto mentre i negozi del centro storico collassano nell'indifferenza generale, stretti in una morsa esiziale tra affitti alle stelle e clientela al lumicino - osservano dal PdF -. Continua inesorabile la spinta centrifuga provocata da scelte pesanti che sacrificano il cuore della città sull'altare degli interessi economici, senza che per il centro storico siano previsti interventi di riqualificazione e di aiuto al commercio".

"Eppure il centro rimane il primo biglietto da visita di Forlì, soprattutto da quando i Musei del San Domenico fanno arrivare in città migliaia di turisti - viene evidenziato -. Con un'offerta ridotta in tema di commercio e di servizi, chi viene nella nostra città si ferma giusto il tempo di visitare il Museo, ma non trova stimoli per una passeggiata in centro. Senza considerare il messaggio puramente consumistico insito nell'ennesima concessione a un progetto per la grande distribuzione; al cittadino, ridotto a consumatore, viene offerto un luogo artificiale spersonalizzante e lontano, mentre il cuore pulsante della città, luogo di bellezza storico-artistica e occasione di socializzazione, viene abbandonato alla sua agonia".

"Già da tempo la grande distribuzione concentrata nell'Iper di via Punta di Ferro ha stravolto le abitudini di acquisto dei forlivesi e ha inferto un duro colpo al tessuto produttivo concentrato nel cuore della città - viene aggiunto -. Forlì rischia di perdere la sua identità e di tradire una lunga storia che si identifica anche con le sue botteghe storiche, fino a pochi anni fa talmente radicate da coincidere con il centro stesso e da esserne punto di riferimento per i forlivesi. Noi del Popolo della Famiglia siamo in piazza Saffi con il nostro banchetto informativo sul reddito di maternità ogni sabato pomeriggio, giorno fino a pochi anni fa privilegiato per il passeggio e lo shopping cittadino, e tocchiamo con mano la scarsa affluenza in centro di persone, di famiglie e di giovani. Siamo in un tempo di scelte strategiche per Forlì, vogliamo contribuire con il nostro stimolo a concentrare l'attenzione sul cuore della città, perché siano messe in atto le misure più appropriate per custodire il volto caratteristico del centro fatto anche di negozi di antica e tramandata tradizione".