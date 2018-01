Centro, incognita varchi Sirio. La Lega: "Drei ci dica cosa intende fare"

Varchi sì o varchi no? Per la Lega Nord "non ci sono mai stati dubbi sull’inopportunità di attivare strumenti di rilevazione del traffico nell’anello veicolare del centro storico di Forlì. Peccato che per il Comune le idee non siano altrettanto chiare". "L'amministrazione Drei - afferma il consigliere comunale del Carroccio, Daniele Mezzacapo - ha installato in fretta e furia una serie di telecamere nei punti di primo accesso al nostro centro storico, ma sul loro funzionamento e sulla loro effettiva attivazione gravitano ancora molte incognite".

L'esponente della Lega chiede “più informazioni” sul tema. “Ad oggi moltissimi forlivesi, non sapendo bene se i varchi funzionino o meno, nel timore preventivo di essere pizzicati dalle telecamere e magari multati, cambiano strada ed evitano di percorrere Corso della Repubblica piuttosto che Corso Garibaldi, disertando di fatto il centro. Ovviamente ancora una volta sono le attività commerciali e gli esercenti della zona a rimetterci,“perché su questo sistema di rilevazione degli accessi e di monitoraggio degli autoveicoli in entrata e uscita, non si sa praticamente nulla. Se non appunto che sono stati installati, in attesa di non si sa bene cosa".

Il Carroccio, oppostosi fin da subito "all’ennesimo strumento disincentivamene per la crescita e lo sviluppo delle attività del centro storico forlivese", ne chiede “perlomeno lo spegnimento temporaneo nella fascia oraria dalle 12 alle 15, come già sperimentato in altri Comuni, per facilitare l’attività dei molti punti di ristoro che hanno aperto in zona. E’ necessario in ogni caso che sull’argomento sia fatta chiarezza e che il sindaco, dissipando dubbi e timori legittimi dei forlivesi, spieghi pubblicamente e in maniera analitica tempi e modi di attivazione di questi famigerati varchi".