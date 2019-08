Questura, Marco Di Maio incontra Loretta Bignardi: "Donna di valore, tenacia e competenza"

Il deputato romagnolo Marco Di Maio ha incontrato il questore di Forlì-Cesena Loretta Bignardi, che da lunedì prenderà servizio nel medesimo ruolo nella provincia di Ravenna. Al suo posto arriverà Lucio Aprile, attualmente questore di Belluno e in passato impegnato in altri incarichi ad Alessandra, Novara, Vigevano, Imperia, Cagliari e Ravenna. "Ci tenevo a salutare personalmente Loretta Bignardi, nei suoi ultimi giorni di lavoro in provincia - afferma -. Penso di interpretare il sentimento di tanti cittadini, imprese e associazione nell'affermare che ne ho apprezzato la dedizione, la tenacia e la competenza, potendo collaborare - per ruolo istituzionale - sia sulle vicende del territorio che sui temi dell’attività parlamentare connessi a ordine pubblico, sicurezza e altre materie attinenti. È stata un punto di riferimento: sono certo che farà bene anche a Ravenna. Un carissimo augurio di buon lavoro".