Pensioni, "Quota 100" incassa quasi 500 sì in provincia. Esulta la Lega

"Un dato estremamente positivo. Quota 100 in Emilia Romagna ha ottenuto 4.618 adesioni. Un risultato di tutto rispetto che va di pari passo con il dato nazionale di circa 70.000 adesioni". Lo affermano i parlamentari Jacopo Morrone, segretario nazionale della Lega Romagna, e Gianluca Vinci, segretario del Carroccio in Emilia, riportando i dati aggiornati a martedì. Nella provincia di Forlì-Cesena le domande sono state 488, in quella di Ravenna 371 ed in quella di Rimini 258. "Si tratta di un altro traguardo raggiunto da questo Governo - affermano Morrone e Vinci -. Non promesse ma fatti. Chi ha il diritto di accedere a questa opzione può farlo, lasciando spazio a nuove assunzioni".

Che cos'è

La Quota 100 è una misura cardine della Legge di Bilancio 2019, volta a contrastare gli effetti della Riforma delle Pensioni 2011 del Governo Monti (Riforma Fornero). La Quota 100 è operativa dal 2019 (in via sperimentale fino al 2021), consente l’uscita anticipata dal mondo del lavoro per tutti coloro che vantano almeno 38 anni di contributi con un’età anagrafica minima di 62 anni. Ad esempio, un lavoratore con 39 anni di contributi e 61 anni di età dovrà comunque attendere un anno per presentare domanda. Il tutto, senza penalizzazioni sull’assegno (se non quella dovuta al minore montante contributivo).

Come fare domanda

La domanda si può presentare utilizzando i servizi Inps online, oppure rivolgendosi a patronati e centri di assistenza fiscale (Caf), oppure chiamando il contact center Inps (803164 da telefono fisso, 06164164 da mobile). Per chi sceglie la modalità telematica sono necessarie le credenziali di accesso (pin Inps, oppure Spid o carta nazionale dei servizi). Bisogna andare sulla pagina dedicata a “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Ecocert Ape Sociale e Beneficio precoci”, scegliere l’opzione “nuova domanda” dal menù di sinistra e poi selezionare la voce relativa alla tipologia di domanda che si presenta.