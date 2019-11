Raccolta differenziata, delegazione dell'Ugl incontra il direttore generale di Alea

Una delegazione del sindacato confederale Ugl, guidata dal segretario generale territoriale Romagna, Filippo Lo Giudice, ha incontrato venerdì mattina Paolo Di Giovanni, nuovo direttore generale di Alea Ambiente, società in house del servizio raccolta rifiuti di 13 comuni dell’area forlivese. S’è trattato di un incontro conoscitivo chiesto dalla stessa Ugl, in prosecuzione del rapporto già instaurato con il precedente direttore Paolo Contò. "Al centro del colloquio, che s’è svolto in un clima di cordialità – il ruolo del sindacato e i compiti che l’azienda svolge e intrattiene con il tessuto socio-economico locale, all’indomani dell’importante risultato raggiunto dell’80% di raccolta differenziata", spiega Lo Giudice.

Il sindacalista riferisce di "aver portato a nome degli iscritti e delle ‘piccole imprese’ e aziende, non tutelate o collegate ad associazioni di categoria e dove l’Ugl è invece presente, le problematiche esistenti in termini di bollette e raccolta rifiuti". Il direttore generale di Alea Ambiente, aggiunge il segretario del'Ugl territoriale, "ha assicurato la massima apertura e disponibilità al dialogo continuo, confermando la filosofia aziendale che è quella ispirata dal bene comune. Ipotizzata anche l’ attivazione di ‘set formativi’ per illustrate ogni volta che lo si ritenga necessario le modalità del sistema di raccolta differenziata porta a porta con tariffa puntuale".