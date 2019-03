L'Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti si mobilita sull'eutanasia legale

Il circolo Uaar Forlì-Cesena (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti) aderisce alla mobilitazione nazionale per la discussione della legge sull'Eutanasia Legale indetta per le giornate di venerdì, sabato e domenica dall'Associazione Luca Coscioni con il supporto di Radicali Italiani, Uaar e Chiesa Pastafariana Italiana. Sabato, dalle 16 alle 19, i volontari Uaar saranno presenti con un tavolo informativo in via delle Torri 3 (angolo Piazza Saffi) per sensibilizzare i cittadini sulla questione e raccogliere firme "per la rapida discussione della legge sull'Eutanasia Legale".

Spiegano dall'Uaar: "Nonostante la larga maggioranza dei cittadini italiani sia favorevole a una legge sull'eutanasia, la politica ancora non si muove per riconoscere il diritto alla libertà di scelta sul fine vita, è quindi giunto il momento di prendere posizione e, per questo, chiediamo ai Parlamentari locali, ai candidati sindaci alle prossime elezioni amministrative e alle forze politiche di esporsi su questo tema dichiarando esplicitamente se stanno dalla parte dei cittadini o meno".