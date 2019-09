Segreteria del Pd forlivese, 170 firme raccolte per Valbonesi: "Ora parte il congresso vero"

Sono 170 le firme raccolte a sostegno alla candidatura del sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi, alla segreteria del Pd forlivese. "Abbiamo consegnato le firme necessarie per la nostra candidatura insieme al documento programmatico della nostra mozione - afferma l'esponente dem -. Ora parte il congresso vero. In ogni circolo del forlivese si svolgerà il confronto tra visioni del Partito, in parte diverse, in parte simili".

Valbonesi ringrazia "tutti coloro che hanno dato il loro contributo per la raccolta firme e per il documento programmatico. Lo abbiamo fatto alla luce del sole, in maniera trasparente e con la partecipazione di tanti e tante. Continueremo a seguire questo modo di porci perché "Ricostruiamo il Partito Democratico" vuol essere soprattutto un cambiamento nel metodo di lavoro, aperto, inclusivo, disponibile a chi voglia dare il proprio contributo e trasparente".