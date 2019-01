Raccolta porta a porta in centro, FdI: "Creare bidoni sotterranei differenziati"

"La raccolta differenziata porta a porta in centro storico di Alea evidenzia diverse criticità tra cui l’incremento delle barriere architettoniche e il disagio per i commercianti in relazione agli odori e spazi". E' l'osservazione di Fratelli d’Italia, che argomenta: "Gli attuali bidoncini possono costituire una grosso ostacolo per i cittadini portatori di handicap considerati anche gli spazi limitati che il centro storico presenta".

Fratelli d'Italia chiede quindi alla giunta e all’assessore William Sanzani e all’amministratore di Alea Paolo Contó "di bloccare immediatamente l’operazione porta a porta nel centro e di studiare metodi alternativi per la differenziata rispetto al resto della città. Proponiamo la creazione di bidoni sotterranei differenziati per mantenere il decoro del centro storico ed eliminare il più possibile le barriere e gli ostacoli. Questo rimedio è già stato adottato in diverse grandi città ed ha visto il riscontro positivo degli utenti". Sulla questione Fratelli d'Italia ha presentato un question time.