Raccolta porta a porta, l'affondo della Lega: "Le tariffe non caleranno e non si spegnerà l'inceneritore"

Lo spegnimento dell'inceneritore non avverrà, anche se Forlì si assesterà su livelli molto alti di raccolta differenziata col porta a porta. Lo sostiene il capogruppo della Lega Nord Daniele Mezzacapo. Secondo l'esponente del carroccio “la giunta si promuoveva nei quartieri forlivesi vendendo promesse ai cittadini che non verranno mai mantenute - afferma Mezzacapo -. Ricordo che il termovalorizzatore di Via Grigioni è stato promosso a “R1” perciò impianto di servizio nazionale”.

E sulle serate informative di Alea sul porta a porta aggiunge: “Le promesse fatte ai cittadini in queste serate di incontri informativi e cioè che con il nuovo sistema si spenderà di meno - sostiene il consigliere del Carroccio - saranno disattese come tutte le altre promesse fatte dal Pd e dai suoi amministratori. Ricordo inoltre che il Sindaco Drei ci aveva raccontato in Consiglio Comunale, forse per tenerci buoni e calmi, che almeno un inceneritore cittadino sarebbe stato spento. Nulla di tutto questo. Anzi, Forlì dovrà accollarsi anche i rifiuti di Ravenna da bruciare e a Coriano resteranno attivi entrambi gli inceneritori".

"Inoltre Alea fa paura. E' questo ciò che si avverte parlando con i cittadini - dice Daniele Mezzacapo - la gente è molto preoccupata perché ha già capito che questo carrozzone creato per giochi e giochetti politici tutti interni alla Sinistra, sarà una vera e propria spina nel fianco dai costi esorbitanti con l'inevitabile aumento per le famiglie delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti". “Un progetto destinato a implodere non prima di avere messo in forte difficoltà le famiglie”, sempre il leghista.

"Purtroppo - dice Mezzacapo - il sistema Pd, ossia quello di promettere per poi fare cadere tutto nel dimenticatoio deve finire. In questa legislatura, a Forlì, la delega all’ambiente è stata nelle mani di 5 amministratori diversi. Da Alberto Bellini a Veronica Zanetti, dal sindaco Drei che si è tenuta la carica per un po' di tempo, fino a Nevio Zaccarelli nominato quando era pure sindaco di Bertinoro e passare poi a William Sanzani, nominato nonostante sia anche vice-sindaco di Castrocaro. Un papocchio dietro l'altro. Per questo ribadisco l'invito agli assessori di tutti i Comuni del Forlivese ad alzare la testa contro un sistema che sta inevitabilmente creando scompiglio tra i cittadini e che porterà questi ultimi a diventare schiavi del rifiuto, anche in termini economici”.