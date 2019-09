Ragni: "Aeroporto e nuovo carcere di Forlì siano tra le priorità del nuovo governo giallo-rosso"

"I ministri e il presidente del consiglio del nuovo governo Pd/M5S hanno già giurato e nelle ore , nei giorni, in cui il nuovo esecutivo riceverà la fiducia di Camera e Senato, noi, chiediamo che siano inserite tra le priorità due situazioni di interesse cittadino e di area romagnola che si sono impantanate nei gangli della burocrazia e delle procedure d’appalto. Stiamo parlando dell’aeroporto e del nuovo carcere di Forlì. Si intervenga al più presto". A lanciare l’appello è Fabrizio Ragni, coordinatore comunale di Forza Italia di Forlì.

"Per la riapertura dell'aeroporto "Ridolfi" di Forlì la situazione è di totale stallo a causa della mancata emanazione del decreto del ministro dell'Interno, che doveva inserire lo scalo tra quelli in Tabella A, col servizio anticendio gestito dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a spese dello Stato - afferma l'esponente berlusconiano -. Con la crisi di governo e la creazione di una nuova maggioranza la questione dovrà essere ripresa dai nuovi ministri, dunque invitiamo sin d’ora i nuovi responsabili a inserire la pratica forlivese tra i primi argomenti da affrontare".

"Dopo invio di incartamenti richiesti e disguidi burocratici fra i ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e Trasporti che hanno valutato, il progetto toccherà al Conte bis riprendere in mano il dossier ‘Ridolfi’ e sbrogliare la matassa per consentire all’aeroporto di Forlì di tornare a volare - prosegue il coordinatore comunale di Forza Italia di Forlì -. E poi c’è la questione del nuovo carcere di Forlì. I lavori per il completamento del nuovo istituto penitenziario nella frazione del Quattro vanno avanti ormai da anni, fra: attività sospese per il ritrovamento di ordigni bellici, ed opere bloccate da risoluzione di contratto, ricorsi delle ditte, annullamenti di aggiudicazione e istanze al Tar, con relativo ricorso in appello da parte del governo".

"La stima, ottimistica, è di circa 3 anni per vederlo completato (ma c’è chi parla di fine lavori nel 2025) ed un ulteriore investimento di 30 milioni di euro - aggiorna Ragni -. Chiediamo che il nuovo ministro alla Giustizia segua la situazione forlivese con la massima attenzione e che si inserisca il progetto nelle priorità del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria così da permettere al personale della Polizia penitenziaria ed agli stessi detenuti di liberare l’attuale sito che presenta varie criticità. E visto che parliamo di un’opera rimasta ferma più 15 anni, sarebbe auspicabile che si lavori giorno e notte per completare la costruzione della nuova casa circondariale".

"Su entrambe le tematiche c’è da tempo la massima attenzione del sindaco Zattini, che in particolare per l’aeroporto Ridolfi s’è attivato con ogni mezzo dialogando con le parti interessate fino a pochi giorni fa , e vista la mutata compagine governativa, li approfondiremo in un prossimo incontro ad hoc che come coordinamento comunale di Forza Italia chiederemo a breve", conclude.