Ragni lascia Forza Italia: "Continua il mio impegno a favore della comunità". Cassio Mignani nuovo commissario comunale

Fabrizio Ragni lascia Forza Italia e annuncia le dimissioni da coordinatore comunale del partito berlusconiano. "Comunico ufficialmente, per un'idea maturata già da tempo, la mia decisione irrevocabile di chiudere l'esperienza politica in Forza Italia - esordisce l'avvocato forlivese -. Continua però il mio impegno a favore della comunità ispirato dai miei ideali di sempre: il bene pubblico, la difesa della famiglia, la tutela dell'identità nazionale e il sostegno alle imprese ed al mondo delle professioni che permettono al nostro Paese di liberarci dai condizionamenti esterni". "Con la volontà di promuovere e portare avanti e con più forza i valori della destra sociale che fanno parte della mia storia politica - prosegue Ragni -. Ringrazio gli amici di Forza Italia che con me, e durante la mia gestione comunale del partito, hanno vissuto l'esaltante vittoria del centrodestra a Forlì. La battaglia continua con ancora più convinzione ed energia".

Intanto il commissario provinciale e vicario regionale Luca Bartolini, di concerto con il commissario regionale Adriano Paroli, ha ratificato l’affido del ruolo di nuovo commissario comunale a Cassio Mignani. Bartolini ringrazia Ragni "per l’impegno e la dedizione profusi fino ad oggi e per il futuro. La responsabilità del ruolo del nuovo commissario comunale Mignani, si integrerà in sinergia non solo con il Partito provinciale ma anche e soprattutto con il Gruppo Consiliare di maggioranza ed in assoluto supporto della Giunta Comunale, sapientemente guidata dal sindaco Gian Luca Zattini, anche attraverso il coordinamento con l’azione politica degli assessori Rosaria Tassinari e Giuseppe Petetta rappresentanti del Partito in giunta. Al nuovo Commissario Comunale giungano i fervidi auguri di buon lavoro da parte della dirigenza provinciale del partito e di tutti i militanti".