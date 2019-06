Ragni: "Soltanto unito il centrodestra vince. Ora unità programmatica"

"Soltanto unito il centrodestra vince". E ora "la strada maestra per il buon governo sarà l'unità programmatica e di intenti e l'armonia e il rispetto tra tutti gli alleati in coalizione". Fabrizio Ragni, coordinatore comunale di Forza Italia a Forlì. commenta così la vittoria del neo sindaco Gian Luca Zattini.

"Mi sono congratulato personalmente col nuovo sindaco per aver ottenuto, grazie alla sua azione straordinaria, la sua quotidiana presenza tra la gente e le imprese di Forlì, un risultato storico che passerà agli annali. I voti di Forza Italia (4.100 al primo turno) sono stati decisivi per farlo vincere al secondo turno - prosegue l'esponente berlusconiano -. Sono stati utili a fronteggiare il tentativo di Calderoni di recuperare voti dal 26 maggio al 9 giugno, ne ha presi 1.380 in più, ma non sono stati sufficienti a farlo vincere".

Ragni traccia un bilancio degli ultimi quindici giorni di campagna elettorale prima del voto di ballottaggio: "Forza Italia ha organizzato convegni, incontri con le categorie di impresa e gli ordini professionali, aperitivi elettorali, conferenze stampa con i big di Forza Italia al parlamento ed a Bruxelles. Abbiamo fatto la nostra parte per imprimere un segno nella storia recente della nostra Forlì dopo 50 anni di egemonia di sinistra. E, adesso, bisogna rimboccarsi le maniche e garantire il buon governo della città traducendo dalle parole ai fatti il nostro programma".

Conclude l'esponente azzurro: "Il partito ha mostrato di tenere in città e il 7% che abbiamo portato in dote all’alleanza , pur in una contingenza regionale di flessione di Forza Italia, è stato decisivo per garantire il dialogo con quella parte dell’elettorato moderato, laico e liberale che ha contribuito con il suo voto ad interrompere il (mal) governo della sinistra nel nostro Comune".