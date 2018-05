Rampa disabili dell’Inps dissestata, Costantini (Lega): "Una gimcana percorrerla"

"E’ un vero e proprio rally quello che i disabili sono costretti ad affrontare per entrare nella sede dell’Inps di viale della stazione". La documentazione fotografica è del responsabile dei giovani della Lega romagnola, Andrea Costantini, che parla di “condizioni fatiscenti in cui versa la rampa d'ingresso per disabili, con innumerevoli buche e piastrelle fuori posto che non permettono il corretto passaggio di barelle, sedie a rotelle e altri mezzi per il trasporto assistito. Per non parlare dei rami e della folta vegetazione che ostruisce la visibilità e il transito dei disabili". "La sede dell’Inps di Forlì - conclude Costantini - soffre anche la mancanza di un apposito parcheggio adibito alla sosta delle ambulanze. Questa deficienza costringe i soccorritori ad accostare di fronte alla struttura, creando disagi alla viabilità e al transito dei pedoni".