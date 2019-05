Rapporti internazionali, Vietina (Forza Italia): "Posto il seme per nuovi accordi tra Bulgaria e Italia"

"In qualità di presidente della Sezione Bilaterale di Amicizia Italia-Bulgaria ho incontrato giovedì Kristian Vigenin, ex-Ministro degli Affari Esteri della Bulgaria e oggi vicepresidente dell’Osce Pa, l’assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, il cui scopo è incentivare il dialogo interparlamentare come strumento per superare le sfide della democrazia in area Osce. L’obiettivo dell’incontro era quello di predisporre le basi per i futuri rapporti fra i nostri territori. Un obiettivo che è sicuramente stato raggiunto”. Così Simona Vietina, parlamentare di Forza Italia e presidente dell’organismo parlamentare che opera in sinergia con la Presidenza dell’Unione Interparlamentare, allo scopo di rendere solidi e collaborativi i rapporti tra Parlamento italiano e Parlamento bulgaro.

"Al centro dell’incontro - prosegue Vietina - c’è la volontà condivisa di creare una sempre maggiore vicinanza fra i nostri Paesi, attraverso scambi economici che conducano a una crescita per entrambi i Paesi, sostenuta dai rispettivi Governi. L’incontro odierno, inoltre, è stato propedeutico all’appuntamento della settimana prossima quando, unitamente a tutti i componenti del gruppo di amicizia, incontrerò l'Ambasciatore bulgaro in Italia per stilare un primo progetto che contenga linee fattive e intenti comuni a vantaggio delle nostre due nazioni".