Ravegnana bis, "la proposta attuale è la riqualificazione dell'attuale tracciato"

"Non ci siamo mai tirati indietro sul sederci a un tavolo per una discussione seria per rivedere il collegamento, anche in vista dell'apertura dell'aeroporto Ridolfi che puo' portare tanti benefici". Il tema della Ravegnana bis, un nuovo collegamento tra Ravenna e Forlì, è tornato ad esser discusso nel Consiglio comunale riunitosi martedì pomeriggio nella città bizantina, ancora a opera della lista civica La Pigna. Che oltre un anno fa aveva presentato il suo progetto per una nuova arteria. E che martedì ha ricevuta la risposta a un nuovo question time da parte dell'assessore ai Lavori pubblici, Roberto Fagnani. La capogruppo Veronica Verlicchi lo ha presentato in seguito alle "dichiarazioni favorevoli sul nuovo collegamento" rilasciate dall'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini.

Fin qui, ha rimarcato, c'e' stato un "saltellare di qua e di là nelle posizioni", chiedendo di capire se si tratta di una "boutade elettorale o c'è intenzione" di andare avanti con il progetto, ha concluso, sottolineando che la "tempistica e' fondamentale". L'assessore Fagnani ha rimarcato come sia "chiaro che la discussione va cominciata da zero. In passato non c'è stato nessun iter". Al momento, "al di la' delle ricostruzioni giornalistiche - ha aggiunto - la situazione è condivisa con Forlì": Anas e Regione propongono una "riqualificazione in sede" dell'attuale tracciato e occorre "capire di cosa si tratta". Di certo c'è la necessita' di "mettere mano al collegamento" e "se non altro se ne e' iniziato a discutere seriamente, c'e' un iter e - ha concluso - sara' nostra premura informare il Consiglio sugli sviluppi".