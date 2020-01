Regionali, Bonaccini e Vicini a Forlì: visitano due aziende del territorio

Stefano Bonaccini torna sul territorio forlivese. Ad accompagnarlo, il capolista della sua lista Bonaccini Presidente, Claudio Vicini, direttore del Dipartimento Testa- Collo dell'Ausl Romagna.

L'appuntamento è per la giornata di mercoledì 8 gennaio, nel corso della quale Vicini parteciperà ad una serie di incontri assieme a Bonaccini. Tra questi la visita a due importanti aziende del territorio, Idrotermica coop (azienda leader nel settore dell'impiantistica meccanica, con più di quarant'anni di esperienza all'attivo) e Flamigni srl (storica impresa attiva fin dal 1930, specializzata nella produzione di dolci e prodotti da forno artigianali, con ingredienti ricercati e di alta qualità).

Il tour di Bonaccini l'8 gennaio

Dopo un breve incontro con i cittadini al Mercato di Cesena, il Presidente della Regione Emilia-Romagna incontrerà i cittadini a Galeata, presso l’Istituto Superiore "F. Baracca" sede "A. Vassallo" alle ore 15.30. Qui ci sarà l’occasione per stringere la mano e porre domande al Candidato Presidente alle Elezioni del 26 gennaio 2020. Per chi non riuscirà ad essere a Galeata vi sarà un secondo incontro pubblico a Forlimpopoli alle ore 21.00 presso il Teatro Verdi, anche qui Bonaccini incontrerà i suoi simpatizzanti e sostenitori. Inoltre è possibile prima del evento serale partecipare alla Cena Elettorale che si svolgerà alle ore ‪19:30‬, organizzata dal Circolo PD di Bertinoro presso Sporting Pizzeria Panighina da Chiara, Via Campolongo 80 (Info e prenotazioni: ‪+39 320 684 5894‬ - ‪+39 348 249 0922‬). Alle ore 18.00 vi sarà l’inaugurazione a Cusercoli della sede del “Comitato Valbidente per Bonaccini” in Largo Giacomo Matteotti, 29. Inoltre durante il corso della giornata Stefano Bonaccini farà visita a diverse aziende e realtà del territorio. Si recherà in importanti imprese come Flamigni Srl, Podere dal Nespoli, visiterà la Comunità San Zeno e incontrerà i Presidenti di Lega Coop Romagna presso la Coperativa Idrotermica di Forlì. Una giornata per il candidato Presidente tra i cittadini e le splendide realtà di questo territorio.