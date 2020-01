Regionali, flash mob di Più Europa con i candidati in Piazza Saffi

Sabato 11 gennaio alle ore 11 Più Europa sarà in Piazza Saffi per un Flash Mob a tema europeo. "Porteremo in Piazza una bandiera dell’Europa grande 50 metri quadri e tanti giovani con la bandiera dell’Europa per ribadire l’importanza dell’Unione Europea quale garanzia di pace e prosperità e per sottolineare quanto essa contribuisca allo sviluppo di settori strategici e chiave per la nostra regione: istruzione, università, infrastrutture, sanità, ricerca e sviluppo, imprese".

"Noi di Più Europa scendiamo in campo con la nostra lista a fianco di Stefano Bonaccini per far sì che la nostra regione possa continuare a crescere e ad essere una terra libera, aperta, inclusiva, europea, un’ Emilia Romagna di tutti, per tutti, più presente in Europa e nel mondo. Al Flash Mob saremo presenti con un nostro banchetto al quale potrete trovare Elena Buratti, la nostra candidata al consiglio regionale, studentessa universitaria di Brescia, da tre anni residente a Forlì dove frequenta la facoltà di Scienze Internazionali e Diplomatiche. Sarà una bella occasione per conoscerla, conoscerci e scambiarci idee e proposte per la nostra amata regione".

Gli altri candidati della lista sono Edoardo Maria Pedrelli (PSI) di 18 anni, studente Cesenate del liceo classico Monti, musicista diplomato in oboe al conservatorio, Monica Rossi (PRI) di 43 anni, imprenditrice Cesenaticense nel settore ristorativo (titolare del Ristorante Luciano, Paolo Severi (PRI) di 55 anni, tecnico della prevenzione presso l’Ausl Cesena e Maria Spinelli detta Edera (PRI) di 68 anni, pensionata con una carriera da funzionaria in Hera alle spalle.