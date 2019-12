Regionali, Zoffoli (PD): "Siamo per una Sanità pubblica, gratuita e per tutti"

“Il Consigliere Pompignoli afferma che io sono come la Croce Rossa (Ottimo)!” - esordisce Zoffoli - “La verità è che lui usa giochi di parole per nascondere la sua non conoscenza dei problemi della Sanità, di cui non si è mai occupato.”

“Stiamo ai detti e ai fatti. Pompignoli, rispondendo ai miei comunicati, afferma: «in passato si è dato risposte concrete, ma, nell’ultimo decennio, la parabola della nostra Sanità è in costante discesa», la nostra Sanità ha «fallito clamorosamente in questi anni», «5 anni di nulla di fatto» - ricorda il consigliere PD - Io credo che chi afferma queste cose o è in malafede o non sa quello che dice, prova ne è che il passato governo, con la Lega in maggioranza, ha affermato che la Sanità dell’Emilia-Romagna è la sanità di riferimento e tutte le ultime graduatorie di merito ci danno sempre ai primi posti. Io mi occupo di Sanità da 25 anni e ho sempre sentito dire dalle opposizioni, «abbiamo una Sanità di Eccellenza, ma voi la state distruggendo»!”

“Loro hanno sempre criticato e noi abbiamo sempre fatto – conclude Zoffoli - e se ancora oggi abbiamo una Sanità di eccellenza è merito sicuramente dei nostri grandi Professionisti, ma anche delle scelte Politiche che in questi anni abbiamo adottato. Fra noi e la Lega, è notorio, c’è una differenza di fondo fondamentale: noi siamo per una Sanità pubblica, gratuita e per tutti, loro per una Sanità privata dove chi ha più soldi viene curato meglio. Una Sanità di eccellenza non si accontenta mai, e noi cerchiamo sempre di migliorare. Un mano notevole arriverà nei prossimi mesi grazie all’aumento di 320.000.000 di euro che il Governo ha stanziato per la Sanità della nostra Regione nel 2020. Orgogliosi di essere Emilia-Romagna.”