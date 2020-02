Regione, Bonaccini affretta l'avvio della legislatura: "C'è emergenza"

E' stato il presidente della Regione Stefano Bonaccini a chiedere l'insediamento dell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna venerdì. L'insediamento del parlamento regionale, come ha ricordato il governatore riconfermato in una nota spedita alla presidente dell'Assemblea Simonetta Saliera, e' infatti un momento "strettamente necessario all'avvio della legislatura", che porta con se' anche la piena operativita' della nuova giunta, nominata da tempo ma ancora ufficialmente non insediata.

Dietro lo stop and go degli ultimi giorni c'e' stato dunque un braccio di ferro tra Bonaccini e Saliera. La presidente non aveva condiviso, si racconta in Regione, il comunicato con cui ieri mattina si era confermata la data di venerdi', nonostante le misure anti-contagio per il coronavirus, con lo stratagemma delle porte chiuse, cioe' senza pubblico e giornalisti in aula. Per cui poco dopo e' stato deciso il rinvio della 'prima'. Ma Bonaccini non ci sta e questa mattina ha assicurato a Saliera il fatto che le riunioni degli organismi politici non sono incluse nei momenti di aggregazione da evitare per il coronavirus. Le concentrazioni di persone vanno evitare, ma quel tema "non puo' essere sollevato per il funzionamento di tutti gli uffici pubblici che svolgono servizi essenziali", sottolinea Bonaccini nella lettera. Questo vale ad esempio per gli uffici comunali e i mezzi di trasporto.

Le riunioni politiche, argomenta Bonaccini sono peraltro "strettamente necessarie al superamento della fase di emergenza sanitaria che stiamo affrontando". La sedura quindi non puo' essere considerata "nel perimetro di operativita'" della ordinanza firmata domenica insieme al ministro della Salute Roberto Speranza. Saliera ha inviato a tutti i consiglieri la comunicazione di Bonaccini, ripristinando la seduta per il 28 febbraio. "Prendo atto che il presidente della Regione si assume direttamente la responsabilita' di derogare dai termini previsti nell'ordinanza da lui cofirmata col ministro della Salute". Si conferma, quindi, la "convocazione precedente della seduta d'insediamento dell'Assemblea legislativa per venerdi' alle ore 10". (fonte Agenzia Dire)