Regione, maggiori risorse alle polizie locali: "Più attenzione per la sicurezza dei cittadini"

Maggiori risorse e strumenti a disposizione delle polizie locali del territorio. E' il documento presentato dalla Lega Nord ed approvato nell’ultima ‘finanziaria’ regionale, che impegna la Giunta Bonaccini a "prevedere nel primo assestamento di bilancio per l’esercizio finanziario 2018, un incremento negli stanziamenti regionali per il sostegno, la qualificazione e il potenziamento dell’attività e degli strumenti dei corpi di polizia locale".

"La nostra proposta è stata accolta all’unanimità - spiega il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli, che nelle scorse settimane aveva accelerato il dialogo con le forze di maggioranza per l’approvazione del documento -. Il tema che abbiamo voluto portare all’attenzione dell’Assemblea legislativa regionale è quello dell’emergenza sicurezza innescata dall’incremento di furti, microcriminalità e reati predatori".

"Non si tratta certo di una percezione, ma di una serie di dati incontrovertibili - chiosa l'esponente del Carroccio -. Crediamo che per infondere una maggiore sicurezza ai nostri cittadini si debba innanzitutto dotare i corpi di polizia locale di maggiori risorse per il controllo e la prevenzione del territorio". Un appello che finalmente anche i vertici di Viale Aldo Moro hanno sottoscritto e "un grande successo per la Lega Nord, che è riuscita a portare a casa un risultato importante per la sicurezza dei nostri Comuni", conclude.