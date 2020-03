Regione, Massimiliano Pompignoli eletto presidente della Commissione Bilancio

Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale della Lega e unico rappresentante in Regione del comprensorio forlivese, è stato eletto venerdì mattina, in un’aula in versione telematica a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, presidente della Commissione Bilancio e Affari Istituzionali. Pompignoli era già stato ai vertici della Commissione bilancio nella scorsa legislatura dando prova di assoluta professionalità, competenza e rappresentatività.

A favore del romagnolo si sono espressi, per appello nominale, i consiglieri regionali di tutte le forze politiche assembleari presenti in aula a riprova del fatto che l’elezione di Pompignoli ha riscosso il massimo del consenso possibile. Con il massimo dei voti a favore, il forlivese si aggiudica la presidenza della più prestigiosa ed onerosa Commissione regionale.

"Ancora una volta posso dire, con una nota di emozione, che è un onore per me poter ricoprire ed esercitare questo incarico. Si tratta di un impegno che cercherò di onorare al massimo e che in questo momento, di straordinaria emergenza, mi investe di un compito eccezionale di rappresentatività istituzionale - queste le prime parole di Pompignoli -. Vigileremo in maniera puntuale e costante sulle attività e gli impegni spesa di questa Regione, con un occhio di riguardo a quelle che devono essere le garanzie e le priorità dei nostri cittadini".