Impianti sportivi, nuovo regolamento per la concessione. Il M5S: "Giù le mani dallo sport"

Il nuovo regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali e per la concessione di contributi e vantaggi economici in ambito sportivo sarà tra gli argomenti che saranno discussi martedì in Consiglio comunale. "Un regolamento che pare proprio un “colpo di coda” di un’amministrazione ben consapevole dei rischi delle prossime amministrative - affermano Simone Benini e Daniele Vergini, consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle -. Si tratta di un regolamento che mette le ganasce allo sport forlivese, ravvisiamo infatti un malcelato intento di consolidare ulteriormente lo strapotere degli Enti di promozione sportiva in questo ambito, a scapito di un trattamento paritario di tutti i soggetti interessati, spianando la strada alla fagocitazione delle associazioni e società sportive non allineate e di fatto sopprimendo il pluralismo”.

“Avremmo apprezzato uno sforzo in più, finalizzato al raggiungimento di effettivi e reali miglioramenti della disastrosa situazione in cui versa il mondo dello sport a Forlì, ma evidentemente non era questo l’obiettivo della attuale Giunta - chiosano i pentastellati -. Se approvato questo regolamento limiterà fortemente l’azione della nuova Giunta che si insedierà l’anno prossimo, infatti la durata delle concessioni passa da un massimo di 5 anni a 10 anni e scommettiamo che in questo ultimo anno vedremo molte concessioni decennali, che ingesseranno una situazione su cui invece ci sarebbe molto da lavorare e che il Movimento 5 Stelle vorrebbe invece riportare a condizioni di maggiore trasparenza, equità e meritocrazia. Non riteniamo inoltre costruttiva la rimozione del tetto massimo dell'80% ai contributi per la spesa nelle opere, riteniamo che dei gestori seri abbiano l’obbligo di contribuire almeno parzialmente alle migliorie degli impianti".

"Vogliamo infine sottolineare come ancora una volta la giunta Drei e la sua maggioranza abbiano svilito le funzioni delle commissioni, lasciandoci pochi giorni per lo studio di una proposta di regolamentazione di un mondo vasto e complesso senza alcuna possibilità di contribuire al testo - concludono -. Chiederemo in conferenza dei capigruppo ed in consiglio di ritirare il regolamento e lasciare che sia la prossima consiliatura a decidere le nuove regole per la concessione degli impianti sportivi dopo un accurato ed approfondito dibattito in commissione. Qualora la nostra richiesta non venisse accolta, invitiamo le opposizioni e le persone di buon senso nella maggioranza a non approvare questo regolamento: il consiglio comunale dovrebbe essere luogo di dibattito, non di mera ratifica".