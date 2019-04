Nuovo regolamento per gli orti urbani, Mezzacapo (Lega): "Grande funzione sociale"

"Ho votato in Consiglio Comunale, con molto piacere, il nuovo regolamento per gli orti urbani del Comune di Forlì. Un tema che mi è sempre stato caro e al quale ho dedicato tempo affinché le assegnazioni venissero svolte con criteri giusti. A volte ho raccolto lamentele, che in alcuni casi sono state risolte". Daniele Mezzacapo, consigliere comunale della Lega e candidato vicesindaco per il Centrodestra alle prossime amministrative spiega le motivazioni del suo voto favorevole al regolamento degli orti urbani e sottolinea i miglioramenti che si potrebbero apportare a cominciare dal tetto dell'età di 60 anni.

”In città - dice Mezzacapo - ci sono 710 aree ortive di cui 243 collocate nel zone del Centro e Nord della città, 330 nelle zone Ovest e Sud e 137 nella zona Est. Di queste solo 636 sono occupate per le altre la procedura è in itinere. Ci sarebbero quindi oltre 70 piccoli appezzamenti ancora da destinare. L'80 per cento di queste sono state assegnate a uomini e il 20 per cento a donne. Un progetto, quello degli orti urbani, che si potrebbe migliorare ancora a favore di persone rimaste sole o a persone con delle disabilità e anche a persone più giovani”.

”Si tratta certamente di uno strumento che ha una grande funzione sociale che non va dispersa. In questo - afferma il leghista - l'amministrazione comunale di Forlì dovrà avere un ruolo importante, limitando i paletti e soddisfare le esigenze di cui è tenuta tramite le associazioni di coordinamento. Mi piacerebbe anche che non si chiamassero più orti per anziani, perché mi piacerebbe aprire anche a persone più giovani. I tempi sono cambiati rispetto al 1983 quando partì l'iniziativa a Forlì. Erano tempi quelli che la crisi non aveva non ancora punto come adesso. Oggi sono tante anche le persone che hanno meno di 60 anni e che si trovano in difficoltà. Tante di queste farebbero volentieri un orto per autoconsumo. Il regolamento quindi va adeguato alle esigenze odierne”