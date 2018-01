Residenza Orsi Mangelli, incontro con il Comitato Consuntivo Conciliativo misto

Giovedì alle ore 15:00, presso la casa residenza a Forlì, in via Castel Latino 1, avrà luogo un incontro tra il Comitato Consuntivo Conciliativo misto, il Team Nutrizionale Forlì-Cesena alla presenza dell'assessore al welfare del Comune di Forlì, Raoul Mosconi.



L’incontro avrà come tema l’appropriatezza prescrittiva di terapia nutrizionale (Nutrizione parenterale, Enterale, Supplementi nutrizionali orali) e l’uniformità dei comportamenti nei vari ambiti dell’Ausl Romagna, sia per pazienti a domicilio che per quelli accolti in strutture in convenzione.