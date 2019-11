Ricette mediche via Whatsapp, Vicini: "Semplificare i percorsi dei pazienti e dei sanitari"

La ricetta medica via Whatsapp. E' il sistema collaudato dal Nucleo di Cure Primarie 2 di viale Risorgimento, coordinato dal dottor Marco Ragazzini. "E' indubbio che la sanità digitale sia in aumento e che possa migliorare la vita dei pazienti - osserva Claudio Vicini, direttore del Dipartimento "Testa-collo" dell'Ausl Romagna e candidato alle elezioni regionali nella lista civica a sostegno del governatore uscente Stefano Bonaccini -. Quella dei medici di base si tratta pertanto di un'ottima notizia, soprattutto in termini di qualità del servizio. Occorre però fare di più per ridurre le file in attesa per farsi fare una ricetta, ma anche per recuperare tempo di assistenza e cura ai medic".

"L’avvento, solo per fare un esempio, della ricetta dematerializzata ha fatto emergere nuovi bisogni – ma anche nuove opportunità – legati alle terapie croniche, al rapporto medico-paziente e ad una migliore organizzazione del tempo personale a disposizione - prosegue Vicini -. Un servizio in mobilità si è rivelato essere una risposta efficace e … “a portata di mano”. Da medico e da utente del Servizio Sanitario Nazionale mi impegnerò quindi, una volta eletto, affinchè vengano potenziate queste forme di semplificazione elettronica dei percorsi, che comporterebbero un' agevolazione per i pazienti un aumento del tempo a disposizione del medico per dedicarsi ad aspetti più qualificanti della professione".