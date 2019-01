Richiesta a Drei: "Non applichi il decreto sicurezza". La Lega: "E' istigazione a delinquere"

"E' un'istigazione a delinquere l'appello arrivato al sindaco di Forlì Davide Drei da "Possibile", ora partito a tutti gli effetti nato da una costola del Pd con Pippo Civitati in testa che chiede al primo cittadino forlivese di non applicare il Decreto Sicurezza appena approvato dal Parlamento e promulgato dal Presidente della Repubblica Mattarella". Daniele Mezzacapo, consigliere comunale della Lega a Forlì interviene duramente sulla richiesta di Possibile di Forlì-Cesena (QUI L'ARTICOLO).

"Spero di tutto cuore che il sindaco di Forlì ignori bellamente questo assurdo appello a non rispettare la legge. Sarebbe l'ultimo atto deleterio di una legislatura ondivaga e finita allo sbando. Sarebbe un grave atto che metterebbe in difficoltà i cittadini forlivesi, solo per sostenere un'agguerrita e fuorilegge campagna elettorale della Sinistra che ormai ha capito che è finita un'epoca. Un periodo vissuto dagli italiani come una sorta di dittatura. Per questo, adesso, che è finita questi personaggi non accettano di non essere più al potere e sono disposti a fare di tutto, compreso violare le leggi".

"Drei sarebbe un autolesionista se rifiutasse di applicare il Dreceto Sicurezza a Forlì. Ora viene tirato per la giacchetta dagli ex del Pd di Possibile, proprio quelli, insieme allo stesso Partito Democratico, che lo abbandonato quando la nave ha preso una brutta piega. Il fatto che la Sinistra non accetti di rispettare le leggi è qualcosa di gravissimo. Proprio la Sinistra che faceva di Mattarella un'istituzione sacra da rispettare con la massima religiosità, ora calpesta una legge firmata proprio dal presidente. Queste persone non valgono nulla e adesso è chiaro a tutti quello che noi della Lega abbiamo sempre pensato di loro". Poi Mezzacapo conclude dicendo a Possibile che ora non è più "possibile" violare le leggi.