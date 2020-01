Il Partito Comunista sollecita la Giunta: "Ricordare l'Ottava Brigata Partigiana Garibaldi"

"Intitolare la zona verde di Viale Bologna confinante con via Plinio il Vecchio, all'Ottava Brigata Partigiana Garibaldi". Il Partito Comunista rinnova la richiesta al sindaco Gian Luca Zattini e l'assessore Maria Pia Baroni. Proprio l'assessore, evidenziano i Comunisti, "stimolato pubblicamente da rappresentanti in Consiglio comunale e dal Comitato di Quartiere Romiti che fece suo all'unanimità quanto propose a suo tempo il Partito Comunista, promise, oramai da mesi, di inserire fra gli impegni della commissione toponomastica quello di intitolare la zona verde di Viale Bologna confinante con via Plinio il Vecchio, alla 8a Brigata Partigiana Garibaldi".

"Siamo certi che i membri di questa Giunta, così sensibili ai presepi, alle cerimonie cattoliche natalizie ed all'illuminazione dei campanili, forse gradite da una parte dei forlivesi, vorranno rendere, nei giorni appunto della memoria delle vittime della barbarie nazifasciste, doveroso e degno omaggio a chi seppe dare indiscutibile sacrificio di sangue e di gioventù per la libertà dell'Italia - continuano dal Partito Comunista -. Lo fecero per tutti. Memorizzino e agiscano finalmente bene, quindi, almeno in questi "giusti" giorni, il sindaco Zattini e lassessore Baroni. Rispettino i forlivesi, i Partigiani e i Comunisti della nostra provincia".