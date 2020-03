Riduzione delle rette per le famiglie, Marchi: "Bene Casara se accoglie la nostra proposta"

"E' positivo che l'assessore Paola Casara si stia già attivando per applicare una drastica riduzione delle rette pagate dai genitori per i bimbi che frequentano nidi e scuole d'infanzia. La nostra proposta è rivolta a tutti i comuni del territorio e va oltre quanto già previsto dal regolamento del Comune di Forlì, che prevede una riduzione della retta a seguito dell'interruzione per almeno 5 giorni del servizio". Lo dichiara il consigliere comunale di Italia Viva a Forlì, Massimo Marchi, a seguito dall'annuncio dato dall'assessore Casara che recepisce la proposta avanzata dal depuato Marco Di Maio per tutti i comuni del territorio romagnolo di dimezzare le rette per asili e scuole d'infanzia a seguito dei disagi provocati dalle misure di contenimento del Coronavirus.

"Noi chiediamo un dimezzamento della retta del mese di marzo, calcolandolo su quanto effettivamente pagato dai genitori al netto delle riduzioni previste da incentivi e contributi regionali e nazionali - prosegue Marchi -. Lo riteniamo necessario per dare una mano alle famiglie, che stanno contribuendo rivedendo la propria organizzazione nella gestione di questa crisi. Siamo all'opposizione della giunta Zattini, ma ciò non ci impedisce di assicurare il nostro sostegno a misure di buonsenso come questa, tanto più se accolgono istanze che per primi abbiamo avanzato. Prima di tutto vengono la città e i forlivesi e ci fa piacere collaborare su temi specifici, soprattutto con assessori come Casara che, a differenza di altri, si pongono in maniera collaborativa anche nei confronti dell'opposizione".