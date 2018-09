Rifiuti abbandonati, gli ambientalisti replicano alla Lega: "Non è colpa del porta a porta"

"Il consigliere comunale Mezzacapo insiste nel suo attacco al sistema porta a porta, cercando appigli che non esistono". Il coordinatore del Tavolo delle Associazioni Ambientaliste di Forlì, Alberto Conti, torna a replicare all'esponente del Carroccio. "Il sistema Contarina è universalmente apprezzato; non a caso è stato messo nel Contratto di Governo Nazionale, grazie anche alle proficue esperienze locali promosse, approvate e realizzate anche da tanti amministratori dello stesso indirizzo politico del nostro consigliere comunale - afferma Conti -. Evidentemente Mezzacapo finisce col legittimare chi vuole continuare con l’incenerimento e le peggiori abitudini di chi, fregandosene del bene comune, abbandona i rifiuti specialmente vicino ai cassonetti stradali".

"Questa pessima abitudine non è imputabile certo al porta a porta, che responsabilizza il cittadino ad un corretto conferimento, ma al sistema di raccolta precedente in cui l’”usa e getta” è sempre stata la regola (sbagliata) anche perché si diceva che tutto finiva nell’inceneritore. D’ora in poi non sarà più così - aggiunge -. Le frazioni differenziate raccolte, quanto più saranno prive di rifiuti estranei alla frazione specifica di ogni bidone personalizzato, tanto più saranno vendute ai Consorzi di Riciclo a prezzi vantaggiosi. Alla parte fissa della tariffa Alea saranno detratte le somme così ricavate con beneficio economico per l’utenza, tanto maggiore quanto più i cittadini conferiranno correttamente. Come risposta alla replica del consigliere apparsa sulla stampa, il TAAF è disponibile anche ad un confronto pubblico per chiarire ancora una volta la problematica che, evidentemente, non è stata ancora assimilata da una piccola percentuale di cittadini".