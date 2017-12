Rifiuti in strada: in via Ravegnana un Natale all'insegna del degrado

Una brutta fotografia lungo una una delle principali vie di accesso al centro storico. La segreteria provinciale di Forza Nuova ha denunciato una situazione di degrado in via Ravegnana, dove, tra i tanti negozi e bar della zona, la spazzatura ricopriva tra Natale e Santo Stefano buona parte del manto stradale a ridosso dei cassonetti. "I militanti di Forza Nuova, che conoscono il territorio molto più di chi lo dovrebbe pure amministrare, già da tempo sono impegnati nel monitorare la situazione dei quartieri attraverso le cosiddette passeggiate per la sicurezza e le segnalazioni di degrado ed abbandono sono sempre più frequenti", evidenzia il referente locale per Forza Nuova Elvis Corazza. "Situazioni estreme che rendono invivibili tanti quartieri della nostra città - conclude il referente - e per le quali ci auspichiamo un immediato intervento delle autorità preposte".