Rifiuti e viabilità, “Attività ed esercizi pubblici penalizzati dall’arrivo di Alea e Mercurio”

"C’è un problema che grava sui commercianti che svolgono attività in corso Mazzini, strade e piazzette limitrofe: Alea ha collocato soltanto due campane per la raccolta del vetro nella piazzetta ad angolo con via Maceri. Assolutamente insufficienti. Io stesso per smaltire il vetro ad ogni conclusione di giornata di lavoro devo raggiungere in auto le campane con evidente dispendio e usura di risorse personali. Abbiamo contattato Alea oltre un mese fa per evidenziare il problema ma non sono pervenute risposte”: afferma Devis Mordenti, titolare della Caffetteria Bar della Città di corso Mazzini 58.

Una lamentela che è stata raccolta dal capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Fabrizio Ragni, che ha ribadito: “Questo è soltanto l’ultimo caso di un lungo elenco di disservizi nella raccolta dei rifiuti “porta a porta” di Alea. Ed i problemi non riguardano soltanto le utenze domestiche, ma anche le aziende , grandi e piccole , che nelle ultime settimane hanno protestato per i mancati ritiri di rifiuti. Gli operatori del centro storico, dopo l’attivazione di Mercurio, sono doppiamente penalizzati: minor afflusso di clienti e maggiori disservizi”.

“Da più di un mese ho chiesto che mi venga sostituito il bidoncino piccolo dei rifiuti organici che mi è stato fornito da Alea , ma rivelatosi del tutto insufficiente per contenere gli scarti prodotti in un locale pubblico. Ho chiesto di poter utilizzare un bidone più grande, visto che il cosiddetto ‘umido’ viene ritirato soltanto due volte a settimana e con il caldo sarà davvero insostenibile accumulare all’esterno del locale scarti alimentari che si deteriorano. Ma anche in questo caso non è stato risolto il problema”: aggiunge Devis Mordenti.

“E, allora, chiediamo anche noi ad Alea di intervenire - aggiunge Fabrizio Ragni - . Le lamentele di oggi si sommano a quelle di altri gestori (titolari di bar , negozianti e aziende varie) che , non soltanto in centro storico, ma anche in periferia, denunciano il mancato intervento di Alea alle chiamate e ai moduli online per lo svuotamento dei bidoni del 'secco' e delle altre frazioni differenziate. Così non si può andare avanti”.

“Dunque, sommando questi casi di incapacità di Alea a far fronte a problemi reali all’ultimo episodio di un operatore dell’azienda che ha mescolato rifiuti di natura diversa, vanificando l’attività della raccolta differenziata, ribadiamo la necessità di mettere in trasparenza l’intera filiera. E chiediamo ad Alea che documenti : dove e come vengono allocati e stoccati carta, plastica, alluminio e ‘umido’, quando e a chi (se al mercato interno o estero) vengono venduti i vari materiali selezionati e conferiti con tanta fatica dai cittadini forlivesi, in quale trafila del riciclo e inceneritore vengono destinati i rifiuti della nostra città e del comprensorio. Diffidando l’azienda a non fornire risposta a questa più che legittima richiesta visto che stiamo parlando di un servizio pubblico”: conclude il capogruppo e coordinatore cittadino di Forza Italia in consiglio comunale Fabrizio Ragni.