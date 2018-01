Rifiuti, elezioni e iniziative del Circolo: assemblea pubblica al Ronco

Sono diversi i temi che si toccheranno martedì, a partire dalle 20.45 al Circolo Pd Ronco (viale Roma 244, Forlì), in un’assemblea aperta a tutti cittadini, nella quale il nuovo direttivo del Circolo si presenterà, illustrando le iniziative in programma. Da gennaio la raccolta dei rifiuti è affidata alla nuova società Alea Ambiente: il sindaco di Forlì Davide Drei e l’amministratore unico della società, Paolo Contò, entreranno nel dettaglio, chiarendo cosa cambia per i cittadini. Il deputato Marco Di Maio interverrà per fare il punto su quanto è stato fatto sul territorio e a livello nazionale.