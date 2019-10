Rifiuti, il Pd: "Ottimi risultati, tutto il territorio verso lo spegnimento dell’inceneritore"

Il Partito Democratico forlivese esprime grande soddisfazione per i risultati di raccolta differenziata ottenuti sul territorio. "I dati diffusi nei giorni scorsi fanno capire che sul territorio stiamo andando tutti nella stessa direzione - afferma il segretario territoriale del Pd forlivese, Daniele Valbonesi - ovvero verso la riduzione del rifiuto secco per arrivare allo spegnimento dell'inceneritore di Forlì, la cui data deve essere inserita nel prossimo Piano Regionale dei Rifiuti. Alea è lo strumento che gran parte del territorio forlivese si è dato per raggiungere obbiettivi necessari per le nostre comunità. Gli obiettivi dei Comuni che non hanno aderito ad Alea sono i medesimi, cambiano solo gli strumenti scelti per perseguirli".

"I risultati che stanno emergendo sono importanti e si deve continuare su questa strada con decisione, ampliando e migliorando l'azione della società, verso la creazione di un vero e proprio ‘Distretto del riciclo, che porterebbe ulteriori benefici anche in termini occupazionali ed economici. Questi risultati non sarebbero stati possibile senza il grande impegno dei cittadini, che stanno dimostrando un grande senso civico e la volontà di consegnare alle generazioni future un ambiente migliore", conclude Valbonesi