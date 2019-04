Rifiuti, Mezzacapo a Calderoni: "Il candidato del centro-sinistra sta sposando le tesi della Lega"

"Il candidato sindaco del centrosinistra sta diventando leghista. Giorgio Calderoni sta sposando le idee e le tesi della Lega, almeno sullo smaltimento dei rifiuti. Facendo una clamorosa retromarcia rispetto a quanto deciso e imposto dal Partito Democratico, Calderoni ora vorrebbe che Alea fosse più trasparente, che specificasse meglio le tariffe e vorrebbe creare un distretto ad economia circolare sui. Peccato che è arrivato tardi" : Daniele Mezzacapo, consigliere comunale della Lega e candidato vicesindaco per il Centrodestra a Forlì, sottolinea quella che una nota definisce "la doppia faccia degli uomini del Partito Democratico che non si fanno scrupoli a cambiare dalla sera alla mattina pur di racimolare consensi dopo aver capito di avere l’ennesimo errore".

" Credo ci voglia un gran coraggio per rilasciare le dichiarazioni che in questi giorni ho sentito da Giorgio Calderoni che è salito al volo, in tema di rifiuti, sul carro o meglio sul Carroccio di chi queste cose le ha sempre chieste e di chi non ha mai voluto l’ingresso di Alea nel Forlivese. Sono felice - dice Daniele Mezzacapo - di avere votato contro, unico fra tutti, a questo obsoleto sistema di raccolta rifiuti in house che fin dalla sua presentazione non mi ha mai convinto" .

"Il caso dell'operatore che mischiava umido e plastica, seppur si sia trattato di un fatto gravissimo, che ha fatto sobbalzare migliaia di cittadini attenti a dividere i due tipi di rifiuti, non vorrei - conclude il leghista - nascondesse un fatto ben più grave e cioè che sia Alea a permettere che si possano mescolare plastica e umido, perché tanto finiscono tutti nello stesso calderone, sperando che il calderone - e non Calderoni - non sia l’inceneritore" .