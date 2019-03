Rifiuti, Mezzacapo (Lega): "Serve una campana di raccolta per il vetro in corso della Repubblica"

"Alea è dentro a una campana di vetro. Isolata dal mondo e dai suoi bisogni. E dire che la società per la raccolta dei rifiuti dovrebbe essere sempre più a contatto con la gente e fornire servizi efficienti o perlomeno adeguati alle necessità degli utenti". Daniele Mezzacapo, consigliere comunale della Lega di Forlì e candidato per il centrodestra alle prossime elezioni amministrative, sottolinea ancora una volta "i disservizi che si stanno moltiplicando da quando Alea è entrata a gestire lo smaltimento".

"In corso della Repubblica, la via principale di Forlì dove ancora, per fortuna ci sono delle attività, non c'è nemmeno una campana per smaltire il vetro. I commercianti e gli operatori, ma anche i cittadini residenti, sono costretti a portare uno dei rifiuti più pesanti in assoluto lontano dalle loro attività e abitazioni - fa presente l'esponente del Carroccio -. Fra l'altro trasportare il vetro a una certa distanza è sicuramente pericoloso perché è facile tagliarsi".

"Non credo ci voglia molto posizionare una campana di raccolta per il vetro in corso della Repubblica - dice il leghista Mezzacapo - ma nonostante le richieste non ci sono novità. Alea è sorda e sta creando un sacco di problemi a tutti e forse le fa comodo tenersi la campana per restarci dentro e chiudere gli occhi alla faccia di chi paga un servizio che non c'è. I forlivesi da quando c'è Alea se la stanno passando davvero male".

"La città appare molto più sporca - dice Mezzacapo -. E il degrado ambientale da rifiuti aumenta via via che ci si sposta dal centro alla periferia fino ad arrivare ai confini urbani divenuti veri propri sversatori di rifiuti abbandonati sui cigli delle strade o addirittura nelle campagne. Condanno duramente chi si comporta così, ma condanno duramente pure Alea che non ascolta i bisogni degli utenti. Ribadisco che il sistema di raccolta va cambiato, e lo cambieremo quando il centrodestra andrà al governo della città".