"Riforma della giustizia e tempi celeri nelle cause di lavoro": le richieste dell'Ugl al neo sottosegretario alla Giustizia Morrone

L'Ugl di Forlì-Cesena-Rimini e Ravenna, attraverso il segretario generale territoriale Filippo Lo Giudice, si appella al neo sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone affinchè sian realizzata "la riforma della giustizia". "Siamo certi - afferma Lo Giudice - che saprà affrontare questa nuova e stimolante sfida con la serietà, la professionalità e la capacità che hanno contraddistinto la sua attività politica sino ad oggi e che saprà coniugare il bene per il Paese con quello del territorio che lo ha visto protagonista in questi anni nelle fila del centrodestra”. "Sono convinto – aggiunge Lo Giudice - che nel suo delicato incarico saprà dare un contributo importante anche alle tematiche da lui stesso condivise e sottoscritte nella piattaforma programmatica che il nostro sindacato ha presentato ai candidati del centrodestra ed allo stesso Morrone il 2 marzo scorso prima delle elezioni politiche del 4 marzo. Nella certezza che riuscirà, grazie al sue capacità ed alla grande passione politica, a dare un valido apporto in un settore difficile e delicato come la Giustizia e nelle questioni da lui indicate in alcune interviste di stampa e che coincidono con le nostre priorità come, per esempio, la lotta alla piaga del caporalato ed allo sfruttamento del lavoro nero e la difesa dei beni – in famiglia e in azienda – e la legittima difesa. Nella speranza, inoltre, che la riforma della giustizia veda fra le prime misure da adottare tempi celeri nelle cause di lavoro".