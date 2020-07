Rilancio del centro storico, l'Ugl: "Sosta e bus gratis nei giorni di mercato"

Il segretario territoriale dell'Ugl di Forlì-Cesena-Rimini e Ravenna, Filippo Lo Giudice, ha incontrato lunedì mattina in Comune l'assessore Andrea Cintorino per discutere di alcune proposte relative al rilancio in centro storico dei settori del commercio ambulante e in sede fissa e della ristorazione. "Proponiamo all'assessore Cintorino ed alla giunta Zattini di valutare l'azzeramento della sosta in centro storico dalle 9.30 alle 12.30 nei due giorni settimanali di mercato ambulante, ovvero il lunedì e il venerdì - esordisce -. E, inoltre, chiediamo all'amministrazione comunale di farsi promotrice presso Start Romagna della proposta di sperimentazione del servizio di trasporto pubblico gratuito nei suddetti giorni di mercato e nella stessa fascia oraria per agevolare gli spostamenti dei cittadini dalla periferia al centro città, al fine di sostenere il rilancio del commercio: i cittadini potranno accedere gratuitamente in centro e fare acquisti nei negozi e nelle bancarelle del mercato senza oneri aggiuntivi".

"Abbiamo chiesto anche lo spegnimento di Mercurio per l'accesso all’area Ztl nella fase serale e notturna dalle ore 20 alle alle 7.00 per consentire, nella fascia oraria in cui è assente la mobilità generata dai normali flussi delle attività lavorative quotidiane e non viene garantito il servizio di trasporto pubblico, l’accesso in totale autonomia dei cittadini e dei turisti nel centro storico di Forlì per recarsi nei tanti ristoranti e locali che ormai da tempo animano la vita serale e notturna di Forlì, così da favorire la ripresa economica dopo i duri mesi di blocco delle attività a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus", conclude. Da parte sua Cintorino, che ha la delega comunale per la valorizzazione del centro storico di Forlì, ha valutato "condivisibili" le proposte del sindacato Ugl e le ha recepite formalmente con l'intento di presentarle mercoledì nella prima riunione utile della giunta Zattini. Saranno valutate al pari di altri provvedimenti per il rilancio del centro storico (dalla viabilità al commercio, dal trasporto pubblico all'arredo urbano) tutt'ora allo studio dell'amministrazione di centrodestra.