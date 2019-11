Rimborsi regionali alle case di residenza per anziani: Pompignoli (Lega) chiede chiarezza

I consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli ha presentato un’interrogazione sui rimborsi regionali alle case residenza per anziani, ricollegandosi alle notizie apparse il mese scorso sulla stampa nazionale e riguardanti “gli otto arresti, le perquisizioni e i sequestri per un totale di dieci milioni di euro nell'ambito di un procedimento in materia di spesa sociosanitaria, ai danni dei bilanci delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia". L'esponente del Carroccio ha voluto interpellare la Giunta Bonaccini per sapere “se situazioni analoghe si siano verificate anche nella nostra Regione e a quanto ammonta il rimborso dell’Ausl della Romagna, nei diversi ambiti, alle Cra del territorio suddiviso per figure professionali. Non vorremmo che qualcosa fosse sfuggito, più o meno volontariamente, anche ai vertici all’Ausl di Romagna e che i conti non tornassero. Quello che ci interessa è l’assenza di anomalie nella rendicontazione degli oneri e la trasparenza nelle procedure. Siamo certi che ciò valga anche per la Giunta Bonaccini". Nell'interrogazione Pompignoli ricorda che "la casa-residenza per anziani è un servizio socio-sanitario residenziale destinato ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato, che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere. Rispetto a queste strutture, a nostro avviso, ci sono alcuni aspetti che presentano discutibili ‘zone d’ombra’ e che riguardano nella fattispecie il rimborso erogato dall’Ausl di Romagna per il monte ore del personale in servizio, i posti letto in convenzione e i controlli effettuati sulla qualità dell’assistenza".