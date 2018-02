Rimborso della fognatura, bocciata la lettera di Hera per avvisare i cittadini

“Da quasi 5 mesi era in attesa di essere discussa la nostra mozione che chiedeva di sollecitare Hera ad inviare, assieme alle prossime bollette dell’acqua, anche il modulo di richiesta per il rimborso delle tariffe di fognatura non dovute agli utenti che le stanno ancora pagando. Come avevamo precedentemente comunicato si tratterebbe potenzialmente di circa il 10% della popolazione forlivese, il rimborso mediamente sarebbe di 400/500 euro a famiglia, che in tempi di crisi come questi non sono pochi. La stessa identica cosa era già avvenuta nel comune di Medicina dove, grazie sempre al M5s, i rimborsi ottenuti con successo dai cittadini sono arrivati in pochi mesi ad un totale di 118.000 euro”: è quanto dicono Daniele Vergini e Simone Benini, consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Forlì.

“La nostra richiesta era semplicemente di verificare tramite gli uffici comunali le utenze esenti dalla tariffa e comunicarle al gestore idrico, Hera. Ma sia il Pd che il Centro Destra si sono arrampicati sugli specchi per cercare di bloccare la nostra semplice richiesta con cavilli burocratici, richieste di rinvio e di ulteriori approfondimenti, richieste a dir poco incredibili visto che la mozione era a loro disposizione da almeno 4 mesi. In conclusione si è giunti quindi al voto finale che è stato addirittura di bocciatura, senza alcuna richiesta di rinvio, che qualunque consigliere avrebbe potuto fare”, attaccano Vergini e Benini. Al voto finale si è formata una "strana coalizione" formata da M5S, Lega Nord, Liberi e Uguali e Fratelli d'Italia.

“La cosa più triste è che tutto questo è avvenuto in modo evidente col timore che il M5s potesse godere di un beneficio elettorale da questa iniziativa, si è barattato l’interesse dei cittadini forlivesi con la volontà di toglierci visibilità in questo momento particolare, e questo è avvenuto come sempre ad opera del Pd con la complicità del Centro Destra, un format a cui siamo ormai tristemente abituati”, insistono i consiglieri 5 Stelle che lanciano anche un appello: “Invitiamo tutti i cittadini forlivesi che abitano nelle vie da noi precedentemente segnalate a contattarci alla nostra email info@movimento5stelleforli.it per verificare se possono o meno chiedere il rimborso, visto che il Comune si rifiuta di fornire questo servizio lo faremo noi gratuitamente”

“Il consiglio comunale è stato quindi chiuso d’imperio dal presidente Ragazzini, nonostante fossero presenti all’ordine del giorno altre nostre mozioni… e il Consiglio, già calendarizzato, del 20 febbraio è stato revocato. Sono atti molto gravi da parte di una maggioranza in visibile difficoltà, che fa di tutto pur di non discutere le proposte dell’unica opposizione presente in consiglio, rinviandone continuamente la trattazione o bocciandole con motivazioni incoerenti”, concludono i pentastellati

Di seguito l’elenco dei voti sulla mozione fognature. 10 voti contro: Valentina Ancarani (PD), Michele Bertaccini (PD), Annalisa Chiodoni (PD), Massimo Freschi (PD), Sonia Giulianini (PD), Andrea Laghi (PD), Paolo Ragazzini (PD), Nada Zani (PD), Massimo Zoli (PD), Mario Peruzzini (lista civica Forlì SiCura - Centro Sinistra). 5 voti astenuti: Daniele Avolio (Gruppo Misto), Vanda Burnacci (Forza Italia), Eliana Gardini (Forza Italia), Fabrizio Ragni (Forza Italia), Enzo Bandini (PD). 6 voti a favore: Simone Benini (M5S), Daniele Vergini (M5S), Lauro Biondi (Forza Italia), Daniele Mezzacapo (Lega), Davide Minutillo (Fratelli d'Italia), Lodovico Zanetti (Liberi e Uguali).