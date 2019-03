Elezioni, "Rinnovamento Meldolese" presenta il suo progetto per il paese

Lunedì il salone comunale ha ospitato la presentazione di "Rinnovamento Meldolese". La formazione, guidata dall'avvocato Renato Cappelli, ha illustrato le principali linee programmatiche, riassunte in una scheda distribuita ai presenti e basate su un progetto solido e concreto che privilegia la competenza e lo spirito di unità. Il principio cardine del progetto è stato riassunto nello slogan di apertura: "Inclusione e non divisione". Grande attenzione è stata data al "miglioramento della qualità della vita", messo al primo punto del programma, individuando i tanti punti di forza posseduti dal territorio e dalle risorse umane cittadine.

Tra i collaboratori, particolarmente apprezzati sono stati gli interventi di Andrea Di Biase, (26 anni, assistente di cattedra presso l'Università di Bologna), dell'avvocato Giuseppe Negro, di Jana Danielova, meldolese di origine Ceca e disabile, e di Viola Rusticali (26 anni, laureata in traduzione). Da Cappelli il rinnovato appello "all'unità ed alla collaborazione di tutti per il bene superiore della comunità. Rancori personali e divisioni non fanno il bene della comunità, la storia ce lo insegna".