Rinnovo parco auto della Polizia Locale, il M5S: "Come sempre paga Forlì per tutti"

"Il rinnovo del parco auto della Polizia Locale è tutt'altro che ecologico". Questa la considerazione dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Simone Benini e Daniele Vergini. "Riteniamo che si tratti certamente di un investimento necessario visto lo stato del parco auto precedente, però sono necessari alcuni chiarimenti da parte dell’amministrazione che a quanto pare è entrata in “frenesia elettorale” - sostengono gli esponenti pentastellati -. Innanzitutto non ci sembra giusto spacciare questo rinnovo come “ecologico” in quanto si tratta di auto a benzina, il nostro capoluogo è addirittura l’unico in Emilia Romagna senza nemmeno un’auto ibrida o elettrica nel parco macchine della polizia municipale. Infine pensiamo che ci debbano essere date delle spiegazioni sul perchè, ancora una volta, Forlì ha pagato per tutti: pare infatti che i 200mila euro siano stati messi solo dal Comune di Forlì dove secondo i nostri amministratori, ed esattamente come succedeva quando governava il Pd, i forlivesi devono fare beneficenza con le loro tasse a tutti i comuni della vallata. Qualcuno è in grado di spiegarci il perchè? Ma soprattutto quando il Comune uscirà da questa Unione e si riprenderà il servizio della Municipale, per tentare finalmente di farlo funzionare".