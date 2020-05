Ripartenza e sostegno agli adolescenti, Costantini (Lega): "Azione concreta dell'amministrazione"

''Il progressivo ritorno alla normalità determinato dalla sperimentazione della fase due, si può rivelare insidioso per bambini ed adolescenti che per un lungo periodo hanno azzerato le proprie interazioni sociali. Ma la Giunta Zattini si è fatta trovare pronta e ha saputo agire con grande paradigmaticità anche sotto questo aspetto". Il consigliere comunale della Lega Andrea Costantini commenta così i recenti provvedimenti assunti dall'aAmministrazione forlivese sul fronte educativo.

''Le ulteriori misure messe in campo dall'assessore Paola Casara per quel che concerne le attività ricreative ed educative riservate ai ragazzi e ragazze tra i 14 ed i 18 anni, denotano una particolare sensibilità nei confronti di una fascia d’età particolarmente colpita dal lockdown - sostiene l'esponente del Carroccio -. È indiscutibile infatti il trauma subito da tantissimi giovani in questi mesi di isolamento".

"È per questa ragione che il profondo e sensibile accorgimento dell’amministrazione nei confronti degli adolescenti è tanto concreto quanto eccezionale - conclude -. Prima di tutto perché è rivolto a chi, strutturalmente, è escluso dai centri estivi, e poi perché rappresenta una grande occasione per i nostri giovani per accompagnarli ad un graduale ritorno alla normalità".