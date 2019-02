Rocca di Ravaldino, il M5S accusa il centrodestra: "Plagio sulle nostre proposte"

Il rilancio della Rocca di Ravaldino scalda il Movimento 5 Stelle, che accusa di "plagio" il centrodestra circa le iniziative per la riqualificazione e il rilancio della storica struttura forzesca. Espone il consigliere comunale Daniele Vergini: "Si tratta di alcune proposte che paiono palesemente copiate dal nostro programma elettorale presentato mesi fa. Il centro destra, evidentemente a corto di idee, "scopre" solo oggi che la rRcca ed il carcere sono due cose diverse e si allinea invece a quanto io stesso dicevo in un video di presentazione del nostro programma Turismo pubblicato il 6 gennaio, cioè che Rocca e carcere sono due strutture completamente separate".

"La prima - specifica il pentastellato - è di proprietà del comune, il secondo, invece, di proprietà dello Stato e sorge nella "cittadella" cioè quella che era la "piazza d'armi". Il Comune quindi se avesse voluto avrebbe potuto già in precedenza ristrutturare la Rocca, indipendentemente dai lavori sul nuovo carcere, ma evidentemente quella non è mai stata una priorità dell'attuale amministrazione". Prosegue Vergini: "Nel programma del M5S il restauro della Rocca di Ravaldino è uno dei punti principali. Riteniamo che infatti che debba essere in primis "il museo di sé stessa", un’attrazione turistica che possa ampliare l’offerta cittadina ricostruendo una corte del 1500 incentrata su Caterina Sforza, una figura storica che riteniamo possa essere attrattiva e da far conoscere".

"Basti vedere come altre città vicine, ad esempio Riolo Terme, abbiano fatto la stessa scelta impostando la loro Rocca proprio sulla figura di Caterina - continua il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle -. Al contrario Forlì è una delle poche città romagnole che non valorizza la propria rocca e, come abbiamo già detto più volte, la sua riapertura può essere realizzata ancor prima del trasferimento del carcere che aspettiamo da ormai più di un decennio".