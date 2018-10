Riqualificazioni, l'annuncio: il governo sblocca oltre un miliardo di euro per i comuni virtuosi

Una buona notizia per le amministrazioni ‘virtuose’. Il Governo ha sbloccato fondi pari a più di un miliardo di euro che Comuni, Province e Città metropolitane potranno utilizzare per investimenti e quindi anche per la riqualificazione delle periferie. "E’ così data la possibilità agli Enti di poter impiegare il risultato di amministrazione per investimenti, che per l’anno 2018 è pari a 140 milioni, per il 2019 a 320 milioni, per il 2020 a 350 e per il 2021 a 220 - annunciano Jacopo Morrone, sottosegretario alla Giustizia, e la parlamentare Elena Raffaelli -. Gli Enti interessati potranno considerare fra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del relativo esercizio. Anche in questo caso, il Governo dà prova della propria attenzione e del cambiamento in atto nei confronti dei territori”.