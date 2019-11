Aeroporto Forlì, risoluzione Pd per riaprire il "Ridolfi" entro la primavera 2020

Sollecitare tutti gli attori istituzionali per una riapertura dell'aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì entro la primavera 2020, attivandosi presso i competenti organismi della Commissione Europea per la richiesta di autorizzazione per gli aiuti di Stato. È questo uno degli obiettivi della risoluzione del Partito democratico, primo firmatario Paolo Zoffoli, siglata anche da Valentina Ravaioli, Lia Montalti e Stefano Caliandro, che mira anche a prevedere nel bilancio regionale le risorse per gli interventi necessari, chiedendo al governo sia un impegno analogo sul bilancio statale sia la sottoscrizione del decreto interministeriale, funzionale alla programmazione dei voli per la prossima primavera.

Dopo la lunga inattività dello scalo aeroportuale forlivese, fermo dal 2013, nel dicembre scorso è stata firmata la convenzione tra Fa srl, la società che gestirà l'aeroporto di Forlì, ed Enac. Si sono così avviati gli interventi di ripristino dell'operatività della struttura che, inizialmente ipotizzato per l'estate 2019, è tuttavia slittato a causa della mancanza di elementi fondamentali per la riapertura, quali il posto di polizia, dei vigili del fuoco, la guardia di finanza e la dogana. Nei giorni scorsi si sono concluse le ultime istruttorie tecniche e, da adesso, "il Ridolfi potrà rientrare negli scali di rilevanza nazionale". Indispensabile, per Zoffoli, trovare quindi le risorse per rendere operativo lo scalo e che il ministero dei Trasporti dia il via libera alla programmazione.

"Il bilancio statale - concludono i dem - dovrebbe prevedere un finanziamento inserito con emendamento, a cui è importante che si aggiunga l'impegno di tutte le istituzioni locali, inclusa la Regione Emilia-Romagna, che già in passato si è adoperata per il rilancio del Ridolfi e che ha pubblicamente dichiarato la propria disponibilità a sostenere investimenti infrastrutturali e la promozione dei voli legati agli arrivi turistici".