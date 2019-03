Elezioni, la lista "Uniti per Predappio" annuncia il candidato sindaco: è Roberto Canali

La lista civica "Uniti per Predappio" annuncia il proprio candidato sindaco. È Roberto Canali, 54 anni, imprenditore predappiese che dopo l’esperienza maturata nel 2004, si rimette in gioco per dare il proprio contributo a sostegno della lista "Uniti per Predappio".

"Prima di tutto vorrei - esordisce Canali - ringraziare il gruppo di persone che sta dedicando tempo e risorse a questo ambizioso progetto e poi i partiti di centro destra per il loro endorsement. L’obiettivo comune è uno solo: creare le condizioni per il cambiamento e per un’Amministrazione migliore, al servizio dei cittadini, e non viceversa".

"La mia forza è il gruppo, la squadra - continua -. L’entusiasmo e l’energia delle persone che mi affiancano e che si stanno mettendo in gioco, mi rende ogni giorno più orgoglioso della lista che ho l’onore di rappresentare. In queste settimane definiremo i contenuti del programma elettorale e incontreremo i cittadini per ascoltarli e raccogliere i loro suggerimenti. Perché di una cosa siamo certi: solo attraverso l’ascolto e la voglia di fare è possibile governare, responsabilmente e con buon senso, il Comune di Predappio".