Meldola, Cavallucci giura da sindaco: "La politica non è un'avventura personale"

Giovedì si è svolta la prima seduta del Consiglio Comunale di Meldola, aperta dai saluti del sindaco Roberto Cavallucci, che con emozione, davanti ad una sala gremita, ha prestato il solenne giuramento di fedeltà alla Costituzione Italiana. Cavallucci ha sottolineato che il suo impegno per i prossimi cinque anni sarà massimo poiché "la politica non è per me un'avventura personale, ma un meraviglioso viaggio collettivo" che intende portare avanti con il supporto e la collaborazione di tutti i consiglieri neo eletti e della squadra di Giunta che lo affiancherà.

Oltre a sottolineare il proprio spirito di servizio, il primo cittadino ha ribadito l'apertura e la totale disponibilità all'ascolto dei cittadini, invitando tutti i meldolesi a rendersi parte attiva della vita sociale e politica come instancabili protagonisti della propria comunità. Nell'augurare un buon lavoro al Consiglio insediatosi, non sono mancati i ringraziamenti nei confronti delle varie liste che si sono confrontate durante la campagna elettorale e a tutti gli amministratori e consiglieri Comunali che lo hanno preceduto.