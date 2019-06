Rocca San Casciano, per il sindaco Pier Luigi Lotti solo due assessori

Luciano Giorgini e Fabio Penni. Il sindaco Pier Luigi Lotti li ha nominati membri della giunta. Al primo, che ricopre da venerdì scorso il ruolo di vicesindaco, anche le deleghe alle Attività sportive e Turistiche, Associazionismo, Programmazione e Servizi sociali; mentre al secondo quelle ai Lavori Pubblici, Agricoltura, Caccia, Patrimonio, Manutenzione e Decoro urbano. Nicola Mecatti è il capogruppo consiliare di "Noi Rocchigiani", che vede in Consiglio comunale Raffaele Faccini, Antonella Ricci, Alessandro Bassi e Luciana Ghetti, mentre sui banchi della minoranza siedono Marcella Bendinelli e Rodolfo Galeotti. Entrano nel consiglio dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese il sindaco Lotti per la maggioranza e Galeotti per la minoranza.