Romiti, il Partito Comunista: "Un parco nel nome delle "Donne della Resistenza""

Un parco nel nome delle "Donne della Resistenza". E' la richiesta del Partito Comunista per l'area verde di Via Bologna ai Romiti. Una richiesta, viene spiegato, "in onore delle migliaia di caduti nella lotta di Liberazione e di coloro che mai si arresero di fronte alla tirannia fascista. Invitiamo chiunque si senta sinceramente antifascista ad appoggiare la nostra proposta".