Col Rondo Point una visita guidata alla Rocca delle Caminate

Lunedì prossimo alle 18.30 (con ritrovo alle 18.15) si svolgerà la visita guidata alla Rocca delle Caminate, alla scoperta dell’antico castello e della sua storia millenaria in un sito suggestivo che ha acquistato nuovo splendore grazie ad un lavoro di restauro e che oggi ospita il Tecnopolo e la ricerca universitaria. L’iniziativa è organizzata dal Rondo Point e dal periodico “ForzARomagna” e si concluderà con la conviviale al ristorante Martinelle. Parteciperà anche Alessandro Rondoni, che dialogherà con i cittadini sull’attualità locale e nazionale, e che dichiara: «Proseguono le iniziative culturali con l’obiettivo di conoscere e valorizzare sempre di più le numerose bellezze storico-artistiche del territorio forlivese.

L’estate è sempre una buona occasione per visitare le nostre vallate, ricche anche di tesori paesaggistici e naturali oltre che di antiche tradizioni». Durante la serata saranno presentati l’ultimo numero di “ForzARomagna”, le iniziative di solidarietà fra cui l’adozione a distanza di un bambino brasiliano da parte del Rondo Point con un progetto Avsi e i prossimi appuntamenti in programma, tra cui la visita guidata che si svolgerà in autunno alla mostra fotografica di Ferdinando Scianna “Viaggio, racconto, memoria” ai Musei S. Domenico (per info e adesioni alle iniziative tel. 340 4264946). Proseguono così le proposte estive dopo la “Festa insieme” al Rondo Point, giunta alla decima edizione, che si è svolta la sera di mercoledì 4 luglio con la partecipazione dell’attore “Tugnaz” e della sfoglina Maria Senzani.